Yapay zeka beyin okuyacak

Radboud Üniversitesi ve UMC Utrecht'ten araştırmacılar, beyin dalgalarından elde edilen verileri kelimelere dönüştürerek konuşma rahatsızlığı çeken hastaların iletişim kurmasını sağlayacak bir teknoloji geliştiriyor. Araştırma beyin dalgalarından gelen sinyalleri yüzde 92'lik doğruluk oranıyla tahmin ederek kelimelere döküyor.

Radboud Üniversitesi ve UMC Utrecht'ten araştırmacılar beyin sinyallerini duyulabilir konuşmaya dönüştürmeyi başardılar.



Epilepsi hastalarında beyin aktivitesini doğrudan konuşmaya eşlemek için beyin implantları ve yapay zekayı kullanıldı.



Bu teknoloji, felçli ve konuşamayan insanlara seslerini geri vermeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, bu projenin başarısının Beyin-Bilgisayar Arayüzleri alanında önemli bir ilerlemeye işaret ettiğine inanıyor.

YÜZDE 92'LİK DĞRULUK ORANINI YAKALADI

Journal of Neural Engineering dergisinde yayımlanan araştırma, beyin implantları ve yapay zekanın bir kombinasyonunu kullanarak, konuşulan kelimeleri yüzde 92'lik doğruluk oranını yakaladı.



Teknoloji şu anda tek tek kelimelere odaklanırken, gelecekteki hedefler arasında beyin aktivitesine dayalı olarak tam cümleleri ve paragrafları tahmin etme yeteneği yer alıyor.



Radboud Üniversitesi Donders Beyin, Biliş ve Davranış Enstitüsü ve UMC Utrecht'te araştırmacı olan baş yazar Julia Berezutskaya'ya göre araştırma, Beyin-Bilgisayar Arayüzleri alanında umut verici bir gelişmeye işaret ediyor.

"BEYİN FAALİYETLERİNİ ANALİZ EDEREK HASTALARI YENİDEN SESLERİNE KAVUŞTURABİLİRİZ"



Berezutskaya, "Nihayetinde, bu teknolojiyi felçli ve iletişim kuramayan hastalar için kullanılabilir hale getirmeyi umuyoruz. Bu insanlar kaslarını hareket ettirme ve dolayısıyla konuşma yetilerini kaybediyorlar. Bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirerek beyin faaliyetlerini analiz edebilir ve onlara yeniden ses verebiliriz." dedi.



Sentezlenen kelimelerin ne kadar tanımlanabilir olduğunu değerlendirmek için gönüllülerle de dinleme testleri yapıldığı kaydedildi.



Bu testlerden elde edilen olumlu sonuçlar, teknolojinin yalnızca kelimeleri doğru bir şekilde tanımlamakta değil, aynı zamanda bu kelimeleri tıpkı gerçek bir ses gibi duyulabilir ve anlaşılabilir bir şekilde iletmekte de başarılı olduğunu gösteriyor.

"DOĞRU YÖNDE İLERLEDİĞİMİZ ANLAŞILIYOR"



Berezutskaya "Hedefimiz, insanların sadece beyin aktivitelerine dayanarak söylemeye çalıştıkları şeylerin tam cümlelerini ve paragraflarını tahmin etmek. Bu hedefe ulaşmak için daha fazla deneye, daha gelişmiş implantlara, daha büyük veri setlerine ve gelişmiş yapay zeka modellerine ihtiyacımız olacak. Tüm bu süreçler yine de birkaç yıl alacaktır, ancak doğru yönde ilerlediğimiz anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

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