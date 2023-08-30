Yeni sezon için geri sayım başladı: Ömer dizisine dört yeni oyuncu

Star TV'nin pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan dizisi Ömer'in ikinci sezonu için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri başlayan dizinin kadrosuna dört yeni oyuncu dahil oldu.

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı, OGM Pictures imzalı "Ömer" dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.



İkinci sezon çekimleri birkaç gün önce başlayan "Ömer" dizisinin kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oldu.



Damla Makar "Nilüfer" rolüyle, "Engin" karakteriyle Özgür Foster, geçtiğimiz yıl Yüz Yıllık Mucize'de rol alan Burcu Cavrar "Vicdan" rolüyle ve son olarak Esra Ekkaya "Hülya" karakteriyle dizide boy gösterecek.

TAHİR'İN GENÇLİK AŞKI MAHALLEYE DÖNÜYOR



Mahalleye dönüşü ortalığı karıştıracak olan şarkıcı Vicdan (Burcu Cavrar) karakteri, Tahir’in (Onur Bilge) gençlik aşkı olacak. Vicdan, kızı Nilüfer’le gençlik yıllarının geçtiği mahalleye geri dönerek hikayeye dahil olacak.

"Shtisel" adlı yabancı bir diziden uyarlanan "Ömer" dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken, senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor.

ÖMER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan "Ömer" dizisine Haluk'un Gamze'den vazgeçmemesi ve Ömer ile Gamze'nin ayrı düşmesi damga vurdu.

ntv.com.tr