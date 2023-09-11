Meghan Markle, Prens Harry’nin gölgesinde kaldı

Yapılan yeni bir ankete göre Hollywood'daki kariyerinden sonra bir de prenses olan Meghan Markle, pek de popüler değil. Markle, artık eşinin gölgesinde kalan ve Prens Harry'den çok daha az sevilen biri...

Kraliyet Ailesi’nin sansasyonel çifti Meghan Markle ve Prens Harry; yaptıkları açıklamalar ve imza attıkları projelerle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. İkili, artık Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bırakmış olsa da halkın sempatisini ve sevgisini kazanmak için çalışmalarını sürdürse de yeterli olmuyor.

Newsweek tarafından yapılan yeni bir ankete göre, 38 yaşındaki Prens Harry, 42 yaşındaki eşinden biraz daha popüler.

Ankette 3 ile 4 Eylül tarihleri ​​arasında 1.500 yetişkine Markle ve Harry hakkındaki duyguları soruldu ve insanların yüzde 33’ünün Markle’dan hoşlanmadığı, yüzde 31’inin ise bunun tersini söylediği ortaya çıktı.

Böylece eski “Suits” yıldızı, haziran ayında gerçekleştirilen son kraliyet anketinden sekiz puan geride kaldı. Öte yandan Sussex Dükü’nü insanların yüzde 39’u beğenirken, yüzde 27’si ise beğenmedi.

X KUŞAĞI ARASINDA DAHA POPÜLER

Newsweek, Markle’ın 18-26 yaş arası kişiler arasında daha popüler olduğunu, ancak 57-75 yaşlarındaki kişilerden -7 notu aldığını belirtti. Eşi gibi Prens Harry de X kuşağı yaş aralığında daha popüler.

Anket, cuma günü Kraliçe II. Elizabeth’in 96 yaşında ölümünün birinci yıldönümünden birkaç gün önce yapıldı. 70 yıldır hüküm süren Kraliçe, 8 Eylül 2022’de İskoçya’daki çok sevdiği yazlık evi Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetti.

Prens Harry de geçen hafta büyükannesinin vefatının birinci yıldönümünde Londra’daydı. Ayrıca Birleşik Krallık’tayken, ağır hasta çocuklara ve onların bakımlarına yardımcı olan profesyonellere fayda sağlayan bir hayır kurumunun yıllık kutlaması olan WellChild Ödülleri’ne katıldı.

Kutlama sırasında bir konuşma yapan Harry, “Bildiğiniz gibi geçen yıl büyükannem vefat ettiği için ödüllere katılamamıştım. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, ona gitmek yerine sizinle birlikte olmam konusunda ısrar eden ilk kişi o olurdu. İşte tam olarak bu yüzden biliyorum ki bir yıl sonra, bu gece hepimize yukarıdan bakıyor, böylesine inanılmaz bir topluluğa birlikte ışık tutmaya devam ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

sözcü.com.tr