'Yargı'nın yeni sezon ilk tanıtımı ağlattı!

Kanal D’nin; Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın merakla beklenen üçüncü sezonu 24 Eylül'de başlıyor. Yeni sezondan yayınlanan ilk tanıtımda Ilgaz ve Ceylin arasındaki duygusal anlar izleyenleri şimdiden gözyaşlarına boğacak.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle iki sezondur seyirciyi hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde ekran başına kilitleyen Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, 24 Eylül’de Kanal D ekranında üçüncü sezonuna başlıyor.

Geçtiğimiz sezonun finalinde Ilgaz ve Ceylin’in karşılaşmasıyla izleyiciler ekran başında gözyaşlarına boğulurken, yeni sezondan yayınlanan ilk tanıtımda ikilinin duygusal hesaplaşması hem ilk bölüme hem de sezona dair merakı yükseltiyor.

KADROYA YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR

Her bölümü büyük heyecanla beklenen Yargı’nın 3’üncü sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor. Dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerden oluşan başarılı kadroya bu sezon Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.

Hikayeye yeni bir soluk getirecek yeni isimlerden Ferit Kaya, Osman’ın iş ortağı ‘Can’a hayat verirken, Seda Türkmen Eren’in sevgilisi ‘Dilek’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Müge Bayramoğlu’nu Yekta ile çalışan avukat ‘Nil’ karakterinde izleyeceğimiz dizide Çağla Demir ise Ilgaz’ın kalemi ‘Ela’ karakterine hayat verecek. Başsavcı olarak bu sezon hayatımıza giren ‘Nadide’ karakterini Ayşen Sezerel canlandırırken, Nadide’nin kalemi ‘Yiğit’i ise Alican Altun oynayacak. Ulvi Kahyaoğlu’nu yeni genç savcı ‘Efe’ rolünde izleyeceğimiz dizide Özlem Turay ise Dilek’in ablası ‘Filiz’e hayat verecek.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin, Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı dizisinin heyecan dolu 3'üncü sezonu 24 Eylül’de Kanal D.

Milliyet