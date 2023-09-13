Kalıntıları tüyler ürpertiyor

Meksika Kongresi, yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülen 'insan dışı' uzaylı türlerine ait iki cesedi sergiledi. Peru'dan getirildiği öne sürülen mumyalanmış örnekler, herkesin görmesi için pencere içindeki kutularda sunuldu. Ufolog Maussan, sunuma başlamadan önce yemin etti.

Meksika'da bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından yemin edildikten sonra sunulan 'cesetlerin', uzaylı türlerine ait 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu öne sürüldü.

KUMA BENZEYEN BİR TABAKAYLA KAPLANMIŞ

Meksika'da tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili kapsamlı bir kongre duruşması ilginç anlara sahne oldu. Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuşan Ufolog Jaime Maussan, "Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil… Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Yosun madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler" dedi. Maussan, örneklerin, Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi (UNAM) tarafından analiz edildiğini söyledi. Kapsamlı analizlere tabi tutulan fosiller alışılmadık bir şekilde, kum gibi görünen bir tabakayla kaplanmıştı.

"BU EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ"

Maussan, "Halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız" dedi.

PERU'DAN GETİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Duruşmada ufologa, Temmuz ayındaki ABD kongre duruşmasında ifade veren eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb de katıldı. Bu mumyalanmış örnekler, herkesin görmesi için pencere içindeki kutularda saklandı. İddiaya göre bunlar Cusco, Peru'dan getirildi.

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