Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi…
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi…
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Gazimağusa bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak 09:00 – 11:00 saatleri arasındaki kesinti nedeniyle; MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker Bölgesine elektrik verilemeyecek.
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