YARIN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim havai hatlarında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle, yarın 09.00 - 12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden, Çamlıbel, Tepebaşı, Akdeniz, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar, Geçitköy, Karşıyaka, Hisarköy, Şirinevler, Selvilitepe, Pınarbaşı, Ağırdağ, Kömürcü, Akçiçek ve bu bölgedeki tesislerle su motorları etkilenecek.
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