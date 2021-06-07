Yarın 6 saat elektrik kesintisi
Yarın 6 saat elektrik kesintisi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kanlıköy bölgesinde yarın yaklaşık 6 saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıb-Tek’in Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 08.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Kanlıköy bölgesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.
TAK
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