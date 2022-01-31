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Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsalarına 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti 09:00- 15:00 saatleri arasında yapılacak

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