Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsalarına 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti 09:00- 15:00 saatleri arasında yapılacak
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