YARIN 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Beylerbeyi’nde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi Köy girişi ile Ambelia Village Tatil Köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Beylerbeyi, elektrik kesintisi
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