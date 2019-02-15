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  3. YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle yarın Alevkayası, Yayla Tepe Levent Taşocakları ve Karayolları Dairesi’ne ait Kum-Çakıl işletme Tesisleri ve civarındaki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-17.00 saatleri arasında olacak.

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