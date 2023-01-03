Yarın akşam mutlaka gökyüzüne bakın! Çıplak gözle görmek mümkün

Yıldız gözlemcilerinin dikkatine! Mart ayında Jüpiter'in yörüngesinde keşfedilen bir kuyruklu yıldız yakınlarımıza geliyor.

Gökyüzündeki şölen bununla sınırlı değil; 3 ve 4 Ocak'ta gökyüzünde meteor yağmuru olacak!

Bitmedi; bu ay gezegenler adeta sıraya dizilip gökyüzünde tek bir hizada gözlemlenebilir olacak.

Kuyrukluyıldız, 12 Ocak'ta Güneş'e en yakın noktasına gelecek

Biz öncelikle kuyrukluyıldızdan başlayalım.

C/2022 E3 (ZTF) ismi verilen bu yeni kuyruklu yıldız, buz, toz ve kayadan oluşan parlak bir kütle. Milyonlarca kilometre uzunluğundaki kuyrukları ile nam salan bu buzul objeler, güneş sisteminin en yaşlı sakinlerinden, Dünya'nın etrafındaki gezegenlerin daha yeni oluştuğu erken günlerin kalıntıları.

NASA astronomlarına göre kuyruklu yıldız 12 Ocak'ta Güneş'e en yakın noktasına gelecek ve ardından 2 Şubat'ta da Dünya'ya en yakın geçişini yapacak.

Tabii uzayın oldukça büyük bir mekan olduğunu ve kuyruklu yıldızın bizim için bir risk oluşturmadığını da unutmamalı. Bize en yakın olduğu anda bile aramızdaki mesafe 42 milyon kilometreden fazla olacak.

Eğer ekvatorun kuzeyinde yaşıyorsanız, astronomlar kuyruklu yıldızı şafak öncesi sabah gökyüzünde görebileceğinizi söylüyorlar. Güney yarımkürede yaşayanlar için ise Şubat ayının başlarında görünür olacak.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'ndan Preston Dyches "Kuyruklu yıldızlar belirsizlikleriyle ünlüdür" diyor hazırlanan bu videoda ve ekliyor: "Ancak bu kuyruklı yıldız parlamayı sürdürürse, dürbünle onu görmek kolay olacak, hatta karanlık gökyüzünde herhangi bir araç kullanmadan, çıplak göz ile onu görmemiz bile mümkün olabilir."

"Karanlık gökyüzünde herhangi bir araç kullanmadan, çıplak göz ile onu görmemiz bile mümkün olabilir."

İlk keşfedildiğinden bu yana daha parlak hale gelen kuyruklu yıldız şu an, erken sabah karanlığında kuzey takımyıldızı olan Corona Borealis'in önünden geçiyor. NASA, kuyruklu yıldızın 19 Aralık 2022'de, bağımsız bir astrofotoğrafçı tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta kuyruklu yıldızın yeşilimsi küresi, kısa tozdan kuyruğu ve uzun, silik gazdan kuyruğu görülüyor.

Dyches, "Bu kuyruklu yıldızın 2020'de gördüğümüz NEOWISE kuyruklu yıldızı kadar gösterişli olması tahmin edilmiyor, ancak yine de güneş sistemimizin uzak köşesinden gelen bu buzlu ziyaretçimizle kişisel bir ilişki kurabilmek için harika bir fırsat" diyor. Dyches'ın bahsettiği NEOWISE, Hale-Bopp kuyruklu yıldızından bu yana görülen en parlak kuyruklu yıldızdı.

Ocak ayında gökyüzü göz kırpan ışıklarla dolu olacak. Hava karardıktan sonraki ilk saatlerde güney ya da güneydoğuya bakacak olan ve Kuzey yarımkürede bulunan yıldız gözlemcileri, kışın en güzel manzaralarını yakalayabilirler. Bunların içerisinde Avcı Orion, büyük köpek takımyıldızı Canis Major, Boğa takımyıldızı ve Orion'un hemen doğusunda Gemini / İkizler takımyıldızlarından Castor ve Pollux yıldızları yer alıyor.

Meteor yağmuru da geliyor! Çarşamba akşamı saatte 110 meteor gökyüzünde görülecek

Quadrantid meteor yağmuru Salı ve Çarşamba günleri gökyüzünü süsleyecek. 3 ve 4 Ocak'ta geçiş pik yapacak ve Çarşamba akşamı saatte 110 meteor gökyüzünde görülecek.

Aslında meteor yağmuru geçen hafta başlamış durumda ancak şu anda erken evrelerindeyiz. Quadrantid meteor yağmuru, parlak "alev topu" meteorları üretmesiyle ünlü. Spesifik olarak bu meteor yağmuru, gökyüzünde ciddi ışık ve renk cümbüşü oluşturmasıyla ünlü ve bu ışıklar klasik meteor çarpmalarından daha uzun sürüp daha parlak ışık bırakıyorlar.

Kuyruklu yıldızların artıklarıyla oluşan çoğu meteor yağmurunun aksine, Quadrantid meteor yağmuru, 500 yıl önce Çinli astronomlar tarafından gözlemlenmiş 2003 EH1 isimli asteroidin arta kalanları.

Teorik olarak bugün de gözlemleyebileceğiniz meteor yağmuru, en cafcaflı şekilde Çarşamba günü gökyüzünde olacak.

Gezegenler "kaynaşacak"

Ocak ayı boyunca, gezegenler "aile fotoğrafına sığışmak ister gibi" yakınlaşacaklar, her gün batımının ardından dört gezegen birden teleskop ya da dürbüne ihtiyaç duymadan görülecek şekilde bir araya gelecekler.

2 Ocak (bugün): Ay ve Mars güneydoğu yönünde yüksekte olacak ve Ülker ile Aldebaran yıldızları ile bir arada görünecekler.

18-24 Ocak: Gün batımından 45 dakika kadar sonra, Venüs ve Satürn'ün yolları alçak güneybatı yönünde kesişecek. Ardından, 23 Ocak'ta hilal şeklindeki ay da onlara katılacak.

25 Ocak: Gün batımından 30 ile 45 dakika kadar sonra Venüs ve Satürn'ün üzerinde, Ay, Jüpiter'e yanaşmış halde görülebilecek.

Sıkı bir Ocak ayı, biz gökyüzü severleri bekliyor. O yüzden fotoğraf makinası - teleskop ne varsa alın ve gökyüzündeki cümbüşü izlemeye koyulun.

Hürriyet