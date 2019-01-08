Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Dikkat!

A+A-

İskele’deki bazı bölgelerde, yarın, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, sabah 08.30 ile yaklaşık 09.00 ve öğleden sonra 14.00 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; Long Beach, Doktorlar Sitesi ve Mücahitler Plajı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.