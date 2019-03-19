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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 08.30 ile 09.30 saatleri arasında; Long Beach bölgesinde Sezar, Doktorlar, Noyanlar, Döveç ve Latifoğlu sitelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
 

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