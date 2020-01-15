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YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

4 saatlik kesinti olacak!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle Güvercinlik kavşağı bölgesinde bulunan konut ve tesislerin elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, elektrik enerjisi sabah 09.00 ile öğlen yaklaşık 13.00 saatleri arasında kesik olacak. 

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