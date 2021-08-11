Yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın İskele’de elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması yönünde uyarıda bulunuldu. ,