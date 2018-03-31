YARIN GÜNEYE GEÇMEK ÇOK TEHLİKELİ

Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris ile terör örgütü ELAM’ın Başkanı Hristos Hristu arasında ırkçı eğitime ağırlık verilmesini öngören bir uzlaşının sağlanması daha ilk günden etkisini gösterdi.

Günay Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi, Komünist AKEL dışındaki sağ partilerin Habiauris-ELAM uzlaşmasına destek verdiğini açıklarken, bazı Rum okullaroında Yunanistan ve ELAM bayraklarının asıldığını, duvarlarda ENOSİS sloganlarının yer aldığını bildirdi.

Kıbrıs’ı kana bulayan EOKA terör örgütünün kuruluş yıldönümü olan yarın, çeşitli kutlamaların yapılacağına dikkat çeken gazete, AKEL’in gençlik teşkilatı EDON’un da bu gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Aynı gazete “ELAM’ın Fotoğrafları ve Sloganları Okullarda” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, Rum Eğitim Bakanlığı’nın genel müsamahası ile okullar içerisinde “Yunanistan, Kıbrıs, Enosis” sloganları işitilmekte olduğunu haber verdi.

25 Mart (Yunan ayaklanması yıldönümü) -1 Nisan (EOKA’nın silahlı faaliyete başlama yıldönümü) kutlamaları vesilesiyle bir ilkokulda, fonda ELAM bayrağının yer aldığı fon üzerine fotoğraflar asıldığını yazan gazete, fotoğrafı da yayınladı.

Gazete AKEL’in gençlik kolu EDON’un, okullarda gözlemlenmekte olan “milliyetçi hezeyanları” kınayarak bunun“Eğitim Bakanı ile ELAM’ın ortak değer ve ilkelerini” mi yansıttığını sordu.

Habere göre EDON, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir lisede 25 Mart kutlama etkinlikleri sırasında öğrencilerin “Yunanistan Sen Dünyada Bir Tanesin”, “Kıbrıs Helendir, Makedonya Helendir”, “Kıbrıs Helendir, Küçükasya (Anadolu) Helendir” sloganları attığını, oldukça memnun görünen okul müdürünün öğrencilere hitap ederken “Helenizm tehlikede, siz de kimliğimizi kurtaracak nesilsiniz” dediğine dikkat çekti.

Ne dediler?

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “Avrupa’nın başka bir yerinde bakan, mecliste temsil ediliyor olsa bile neo faşist bir partiyi ziyaret etse ve Sayın Habiauris’inki gibi bir açıklama yapsa ya görevden alınır veya istifa ederdi” vurgusunu yaptı. Anastasiadis’in ne yapacağına dair yanılgı içerisinde olmadıklarını da söyleyen Stefanu “Önceki döneminde anlaşmazlıkları kayıtsızlıkla çözerdi” dedi.

Stefanu ELAM merkezini ziyaretin Habiauris’in ilk yakışıksız hareketi, ikincisinin ise ortak ilke ve değerlerden söz etmesi olduğunu belirterek “ELAM’la, yani kendilerine milliyetçi, nasyonal sosyalist ve 1945 mağluplarının, yani Hitler faşizminin tohumları diyenler ve Hrisi Avgi’nin (Altın Şafak) Kıbrıs’taki şubesi dolduğunu söyleyenler ile ortak ilke ve değerlerinin neler olduğunu sormak isteriz” ifadesini kullandı.

Habiauris’in “Helen Hıristiyan idealinden söz ettiği” argümanını da yorumlayan Stefanu “hükümetin, ülke eğitimini yönlendirmede kılavuzu Metaksa diktasının, Atina cuntasının, EOKA B’nin ve Kıbrıs’taki faşist darbenin önermesini teşkil eden bu sloganlar mı olacak?” diye sordu.

Haberde Rum tarafında yaşayan Rusların kurduğu “Ben Vatandaş” (EOP) isimli siyasi partinin de Habiauris’in açıklamasını “derin endişe” belirterek eleştirdiği kaydedildi.

EOP: “ANAYASAYA AYKIRI”

Gazeteye göre EOP, Habiauris’in açıklamasının Anayasa’nın, dinlerin yasa karşısındaki eşitliğine dair 18’inci maddesinin 3’üncü paragrafına ve eşit ve dini inançlara uygun eğitim ile ilgili 20’nci maddesinin 1’inci paragrafına aykırı olduğuna dikkat çekti.

PARASHOS İSTİFA ETTİ

Gazete, başka bir haberinde Kathimerini gazetesi müdürü Andreas Parashos’un, Habiauris’in ELAM ziyareti sonrasında söyledikleri nedeniyle Yunan Büyükelçiliği’nin öğrenciler arası kompozisyon yarışması değerlendirme komitesi üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Haravgi “Faşizm Hortluyor, Onlar Susuyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Stefanu’nun, Avrupa’nın herhangi başka bir yerinde olsa Kostas Habiauris’in şu anda ya görevden alınacağı veya istifa edeceği değerlendirmesini öne çıkardı, diğer partilerden gelen değerlendirmeleri aktardı.

Habere göre DİKO milletvekili Angelos Votsis bu konularda herkesin çok hassas olması gerektiğine işaret ederek “bakan Helen Hristiyan idealinden söz etti, bunda bir sorun yok” derken, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ELAM’ın mecliste temsil edilen bir parti olduğunu ancak Hrisi Avgi ile ilişkileri de dahil birçok açık konusu bulunduğunu hatırlattı.

DİSİ:İtirazımız yok

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Efthimios Diplaros partisinin, Anastasiadis hükümetinin Eğitim Bakanının tezlerine itirazı olmadığını, bakanın halk tarafından seçilerek meclise gönderilen bir partiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Gazete AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun ise “Eğitim Bakanı’nın açıklamasından daha kötü olan, Başkan’ın ve Başkanlık Sarayı’nın sessizliğini koruyor olmasıdır” dediğini yazdı.

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