"YARIN KABİNEYİ SUNABİLİRİZ"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyetler UBP’nin Sarayönü binasında bir araya gelerek ulaşılan noktayı değerlendirdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar geçen Salı hükümeti kurma yetkisi aldığını, bir haftada sonuç noktasına ulaşıldığını ifade etti.

Prensip ve ilkelerde anlaşıldığını vurgulayan Tatar, Uyumun önemine işaret etti. Tatar, uyumu yakaladıklarını, İki parti arasında herhangi bir konuda farklılık olmadığını söyledi.

Parti Meclisi’nde gelinen son noktanın değerlendirileceğini akşam geç saatlerde netleşeceğini ifade eden Tatar, kabinen yarın Cumhurbaşkanına sunulabileceğini kaydetti.

Her iki partinin parti meclislerinin akşam saatleri toplanması bekleniyor.