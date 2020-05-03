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  3. Yarından itibaren kısmi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağı kalkacak.
Yarından itibaren kısmi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağı kalkacak.

Yarından itibaren kısmi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağı kalkacak.

Salgına karşı alınan önlemlerin bir kısmı sona eriyor.

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Salgına karşı alınan önlemlerin bir kısmı sona eriyor. Yarından itibaren bazı iş yerleri açılacak.  Kısmi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağı kalkacak. 21.00-06.00 saatleri arasındaki tam sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs'a kadar sürecek. Maske takma ise zorunlu. 

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