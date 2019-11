Yarışmada büyük kavga!

War of the Worlds’de kavga eden Turabi, yarışmadan çekildi

Survivor ile üne kavuşan Turabi Çamkıran, ikinci defa katıldığı War of the Worlds yarışmasında kavga etti. Turabi, "Onurum 1 milyon dolardan daha önemli" diyerek yarışmadan çekildi.

Survivor yarışmasındaki başarısıyla adından sözettiren Turabi Çamkıran, geçen yıl War of the Worlds yarışmasında şampiyon olmuş, bu yıl da aynı yarışmaya yeniden katılmıştı. Turabi Çamkıran, ABD’de oldukça ünlü bir yarışma olan War of the Worlds’de oyun esnasında bir yarışmacıyla kavga etti.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI



Başarısı ve hırsıyla bilinen Turabi, oyun sırasında bir yarışmacı kendisine tepki gösterince sinirlerine hakim olamadı. Görevlilerin zor sakinleştirdiği Çamkıran ise yarışmadan çekilme kararı aldığını söyledi.

“O TAVUĞUN BÜTÜN KEMİKLERİNİ KIRARIM”

Aralarında geçen kavgadan sonra Instagram hesabından, “Onurum 1 milyon dolardan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım” dedi.

Survivor’dan sonra The Challenge’a katılan Turabi, buradada şampiyon olmuş, yaklaşık 5 milyon liralık ödülün de sahibi olmuştu.