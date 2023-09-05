Yasal sınırın üzerinde av kuşu vuranlara para cezası

Polis, T.L.(E-23), D.D.(E-18) ve S.K.’nin (E-44), ilgili yasada belirtilen “bir av günü içinde avlanabilecek yasal sınır (15 adet fassa kuşu)” üzerinde avlamış oldukları av kuşlarının (fassa) fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına” aykırı harekette bulunduklarını tespit etti. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesilirken, soruşturma devam ediyor.

BRT