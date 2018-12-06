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YAŞANAN FELAKETTEN ÖTÜRÜ RESEPSİYON ERTELENDİ

YAŞANAN FELAKETTEN ÖTÜRÜ RESEPSİYON ERTELENDİ

Tabipler Birliği resepsiyonu ertelendi

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 62. kuruluş yıl dönümü nedeni ile bu akşam düzenleyeceği resepsiyon, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Birlik Başkanı Dr. Özlem Gürkut, bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Bedesten’de yapılacağı duyurulan resepsiyonun, ileriki bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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