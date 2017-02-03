Yatak Görüntüleri Ortaya Çıkan Gelin Adayı...

Gelin adayı Sevgi ile yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı, Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında birbirine girdi. İşte Esra Erol'un sunduğu programda yaşananların detayları...

ATV'de yayınlanan izdivaç programına, daha önce damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi ve yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı'nın tartışması damgasını vurdu.

Çağrı, geçmişine reset çekerek Sevgi'yle evlendiğini ancak şu an anlaşamadıklarını belirterek, hatanın kendisinde olduğunu söyledi. Sevgi ise 15 gündür ayrı yaşadıklarını ve moralinin bozuk olduğunu açıkladı.

İkili arasındaki tartışma büyüyünce Sevgi, ağlayarak stüdyoyu terk etti.