Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Barış Harekatının başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajında 13’üncü kez Şafak Nöbeti tutuldu.

ŞafakNöbeti,13’üncü yılındayine “hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz!” sloganıyla tutuldu.

Müze gemi önünde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte halk oyunları gösterileri ve bando konseri yer aldı.

Etkinlikte daha sonra meşalelerle sahile inildi.

Lazer gösterisi ve Su Altı Taarruz timi gösterisinin de yapıldığı etkinlikte şehitler için dualar okundu.

Şafak Nöbeti, sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

BRT