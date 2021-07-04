YAZIKLAR OLSUN!

Sürekli olarak bir turizm ülkesi olduğu iddia edilen KKTC’de, turistlerin ziyaret edebileceği birçok tarihi yer bakımsızlıktan tel tel dökülüyor.

Lafların ve vaatlerin sadece gazete sayfalarını ve TV ekranlarını süslemekten öteye gidemediği ülkemizde elimizde kalan turistik ürünleri el birliği ile yok ediyoruz.

Birçok yerde olduğu gibi Karmi’de bulunan Tunç Çağı Mezarlığı da hem bakımsızlık hem de duyarsız insanlar tarafından yok edilmenin eşiğine gelmiş durumda. Buradaki mezar koridorlarında bulunan insan figürünün en eski insan figürü olarak kabul edildiği gerçeğinde bile burayı koruyamamamız turizm konusunda ne kadar samimi olduğumuzu gösteriyor.

Bu tarihi yerin duvarlarında şimdilerde Yozgat’lı ve Kayseri’li turistlerin imzaları yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tunç Çağı Mezarlık alanını ziyaret eden bir vatandaşımız tepkisini şu şekilde dile getirdi;

“Biri KKTC'de turizm mi dedi? Güldürmeyin insanları. Bakın burası Karmi Nekroplu...Mezar koridorlarında bulunan insan figürünün en eski insan figürü olduğu kabul edilmektedir. Mezarlarda bulunun kaplar ise Minos uygarlığına aittir.”

Kaynak: Ahmet İkidereli/Yeni Bakış Gazetesi