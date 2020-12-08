Yedi günde karantinadan çıkaracağı vaadiyle iki kişiyi dolandırdı
Yedi günde karantinadan çıkaracağı vaadiyle iki kişiyi dolandırdı
A+A-
Alsancak’ta bir karantina otelinde 14 günlük zorunlu karantina sürecinde bulunan iki kişiden, kendilerini yedi günde karantinadan çıkarma vaadiyle 1500 ABD Doları nakit para alan bir kişi “sahtekarlıkla para temini” suçundan tutuklandı.
12 Kasım’da meydana gelen sahtekarlık sonrasında olayın polise yansıması üzerine Y.D.’yi (E-53) tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
BRTK
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.