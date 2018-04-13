YEDİDALGA'DA KAVGA!
3 kişi tutuklandı!
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KAVGAYA YASAL İŞLEM
Yedidalga’da dün öğleden sonra çıkan kavganın büyümesi sonucunda 3 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
Polise göre, M.D.(E-24) ile M.A.(E-24) Yedidalga Halk Plajı’nda kavga eder. Kavganın ardından Gemikonağı’nda E.A.’nın (E-23), kuzeni M.D.’yi darp ettiği gerekçesiyle bir araçta yolcu olarak bulunan M.A.’ya (E-24) küfretmesiyle olay büyür.
Vurarak araca hasar veren E.A’nın üzerinde yapılan aramada kanunsuz olarak taşınan bıçak bulundu. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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