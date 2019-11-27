"YEĞENİM KENDİ İSTEĞİYLE BENİMLE BİRLİKTE OLDU!"

MHA'da yer alan habere göre; Yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla aranan ve dün akşam yakalanan F.B. mahkemede suçunu itiraf etti. Bu sabah mahkemeye çıkarılan tecavüz zanlısının ifadesi adeta kan dondurdu.

Tecavüz zanlısı F.B. ifadesinde 12 yaşındaki yeğeninin kendi isteği ile kendisi ile birlikte olduğunu söyledi. Eylül – Ağustos 2019 ayları içerisinde de 12 kez birlikte olduklarını söyledi.