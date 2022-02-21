Yeliz Yeşilmen ilk evliliğini gözyaşları içinde anlattı: Gerdek gecesi olamadı

Konuk olduğu programda ilk evliliğini 16 yaşında yaptığını ifade eden Yeliz Yeşilmen, "16 yaşında babamın istediği biriyle evlenip Almanya'ya gittim. Gerdek gecesi olamadı. Bir karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" dedi.

Yeliz Yeşilmen, TV100 ekranlarında yayınlanan 'Beyin Dedektifi' programında zor bir hayatı olduğunu ve henüz 16 yaşındayken babasının isteğiyle hiç tanımadığı bir aileye gelin gittiğini anlattı. Ünlü oyuncu yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ TRAVMASI"

Henüz 16 yaşındayken ilk evliliğini babasının isteğiyle görücü usulü yaptığını belirten Yeşilmen, "Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi. Görücü usulüyle, 3 gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti" şeklinde konuştu.

"GERDEK GECESİ OLMADI"

Evlendiği kişiyle karı-kocalık hayatının olmadığını ifade eden Yeşilmen, "Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye, 'iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim' dedi. Evlenip Almanya'ya gittim. Gerdek gecesi olamadı. Bir karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" dedi.

"KENDİ YATAK ODAMDA UYUYAMIYORDUM"

Almanya'da da çok zor günler yaşadığına dikkat çeken Yeşilmen, şöyle devam etti: "Orada da çok zor günler yaşadım. Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üflüyorlardı. İntihara teşebbüs edip, bileklerimi kesmişliğim var. Bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü."

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