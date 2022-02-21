Yarın 5 saat elektrik kesintisi
Yarın 5 saat elektrik kesintisi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Antik Liman bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında yapılacak
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