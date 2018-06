YENİ AKIL HASTALIĞI!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ‘oyun bağımlılığını’ artık bir akıl hastalığı olarak kabul ediyor. Uzmanlar, günümüzde insanları yalnızlaştıran ve sorunlu kişilikler haline getiren bu tehlikeye karşı uyarıda bulunuyor.

WHO, Hastalıkların Uluslararası Sınıflanması (The International Classification of Diseases) teşhis kılavuzunun 2018 yılında yenileneceğini ve bilgisayar oyunu bağımlılığını da kılavuza ‘akıl hastalığı’ başlığı altında yer alacağını duyurdu. Uzmanlar, yediden yetmişe herkesi etkisinin altına almayı başarabilen oyun bağımlılığının ileri aşamalarda klinik vakalara dönüşebileceğinin de altını çizdi. ‘Oyun rahatsızlığı’ olarak isimlendirilen bu bağımlılık, daha önce başka ülkelerde ciddi bir kamusal sağlık sorunu olarak tanımlanmıştı. Çalışmalara göre ‘oyun rahatsızlığı’ teşhisinin konması için 12 aylık bir süreçte yaşanan anormallikler teşhis için gerekli veri ve belirti olarak kabul edilecek.

Hiç vazgeçmiyorsanız

Bahsi geçen belirtiler uç boyutlarda ise bu sürenin kısalabileceği de kaydediliyor.

1) Oyun oynama sıklığı, yoğunluğu ve süresi

2) Diğer aktiviteler arasında oyuna verilen önceliğin seviyesi