Yeni asgari ücret belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2023 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücret oybirliği ile aylık net Asgari ücret oybirliği ile aylık net 11 bin 800 olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, olumlu tartışmaların yaşandığı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek tüm taraflara teşekkür etti.

Hasan Taçoy, çalışan sayısı 5’in üzerinde olan işyerlerine, 10 çalışana kadar yüzde 50’ye kadar prim desteği verileceğini de açıkladı. Taçoy “Bizler primlere yapılacak desteklerin devamı açısından, sicil sayısında çalışanların 10 kişiye kadar olan işyerlerine yüzde 50’ye kadar prim desteği ödeyeceğimizi kabul ettik. Bu destekle birlikte asgari ücretin rakamını belirlemiş olduk.Bu kararı tüm taraflar oy birliği ile aldı”dedi.

Bakan Taçoy komisyonun ara ara toplanarak piyasanın durumunun ve denetimlerin değerlendirileceğini beliretek “ iş hayatı bir bütündür bu bütünlük içinde tüm bunları konuşmak konusunda karar aldık. Asgari ücret komisyonu sadece asgari ücreti belirlemek için değil diğer konuları konuşmak için toplanacak ve gereği ne ise onu yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

İşçi tarafını temsilen masada bulunan Hür- İşçi sendikaları Federatyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise yüzde 41 rakamından yüzde37’ye düştüklerini dile getirerek, karşılıklı iyi niyetlerle bu noktaya geldiklerinin altını çizdi.’Asgari ücret kaç para olursa olsun, günün sonunda pahalılığın düşürülmesi gerek” diyen Serdaroğlu, hükümetin fiyatları dengeleme adına söz verdiğini söyledi.

Serdaroğlu İşveren ve hükümet temsilcilerine uzlaşının sağlanması adına göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür etti.

İşveren tarafını temsilen konuşan Metin Arhun da verebilecekleri en yüksek asgari ücret miktarına çıkabilmek için her türlü özveriyi gösterdiklerini belirtti..

Devlet katkısının bu noktada önemli olduğunu kayeden Arhun ‘Devlet kanadı işveren kanadına bir destek yapacak. Bunlar hesap işidir, aritmetik işidir. Tüm hesaplar yapıldı, odalarla görüşüldü ve onlarında görüşlerini alarak bir sonuca varıldı.

10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere, her çalışan başına 700 TL ‘ye kadar devlet katkısı gelmiş olacak” dedi.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Asgari Ücret brüt;

Saatlik :78.24 TL

Günlük:625.98 TL

Haftalık: 3129.92 TL

Aylık: 135563.00 TL

BRT