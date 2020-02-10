TV8 ekranlarında canlı yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019''un finalinde Alican Sabunsoy'u mağlup edip birinci olmayı başaran Cemre Uyanık'ın yeni işi belli oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İzmir'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu.

MasterChef şampiyonu olarak büyük bir üne kavuşan Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemek yapacak.

MasterChef şampiyonu olarak büyük bir üne kavuşan Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemek yapacak.

Cem Uyanık da Instagram'ın hikaye bölümünde Serhat Akın'la fotoğrafına "Hayırlı olsun bakalım" notuna yer verdi.