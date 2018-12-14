YENİ YIL KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Girne,Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerinde meydana gelen ve 4 gencin hayatını kaybettiği sel felaketinden dolayı yeni yıl için kent genelinde yapılacak süsleme, ışıklandırma ve meydan kutlama programının iptal edildiğini açıklası.

Arterin yazılı açıklaması şöyle; “Girne,Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerinde meydana gelen ve 4 evimize ateş düşüren sel felaketi bizleri derinden üzmüştür. İnsanımıza hizmet için varlık sürdüren kurumlar olarak bizlerin bir görevi de insan olmanın bir gereği olan vicdan duygusuyla hareket etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle yaşadığımız felaketten dolayı yeni yıl için kent genelinde yapacağımız süsleme, ışıklandırma ve meydan kutlama programını iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururum. Ailelerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Felakette hayatını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet dilerken, felaketin yarattığı tahribatın ve yaraların en erken zamanda sarılmasını temenni ederim. Kamuoyuna saygılarımla.”