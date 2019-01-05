Yeni Yıla Kıbrıs'ta Girdiler!

Oyuncu Hazar Ergüçlü (27) ile yönetmen sevgilisi Onur Ünlü (46), yeni yıla Kıbrıs'ta girdi.

Kıbrıs doğumlu olan Hazar Ergüçlü, ailesiyle bir araya gelerek sevgilisi Onur Ünlü’yü tanıştırdı. Tatil sonrası yurda dönen ikili, önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda objektiflere takıldı.

Flaşlardan rahatsız olan yönetmen hızla uzaklaşırken, Ergüçlü soruları yanıtladı. Tatilin güzel geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Onur ailemle tanıştı. Yemek yiyip güzel vakit geçirdik" dedi.

"Yemekte evlilik konuşuldu mu?" sorusuna gülümseyen Hazar Ergüçlü, "Sadece yemek yedik. O tarz konulara girmedik. Zaten Onur'u çok seviyorlar" yanıtını verdi.