YENİ ZAMLAR KAPIDA!

Yeni hükümetin kurulması, ardından Güven Oylamasının yapılması ve araya giren Ramazan Bayramı nedeni ile vatandaş birkaç gün rahat nefes alabildi. Ancak Bayram talinin bitmesi ile birlikte yeni hükümet ilk iş olarak bu hafta atamaları gerçekleştirecek ve ardından da uzun zamandır bekleyen zam kararları yürürlüğe girecek.



Hatırlanacağı üzere Arife günü tüp gaza yapılan 3 liralık zam Bayram sonrasına kalmıştı. Aynı şekilde uzun süredir petrol ürünlerine de zam yapılmamış, Başbakan Tatar, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yapılması gereken zammın kendilerine kaldığını anımsatarak, “akaryakıt zammı kaçınılmaz olduğunu” ifade etmişti.

Gözünün sürekli kurlarda olduğunu söyleyen Başbakan Ersin Tatar, “Gözüm kurlarda, zam yapmak istemiyoruz ama döviz kurlarının yükselişi sürerse bu kaçınılmaz. Geçmiş hükümet zammı bize hediye bıraktı” demişti.



Bayram Tatilinin sona ermesi ile birlikte şimdi tüm gözler yeni hükümette. Zira uzun zamandır bekleyen zam kararlarının bu hafta gündeme gelmesi ve başta tüp gaz olmak üzere akaryakıt ürünlerine zam gelmesi bekleniyor.



Akaryakıt fiyatlarına gelecek zam oranı ile birlikte piyasalarda yeni dalgalanmanın yaşanacağı ve iğneden ipliğe her şeye zam gelebileceğini söyleyen ekonomistler, “ eğer birkaç kuruşluk bir zam gelirse bunun etkisi daha az olur. Ama okkalı bir zam gelirse bu tüm piyasaya etki eder” uyarasında bulundular.