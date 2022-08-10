Yeniboğaziçi Belediyesi Plajı’nda yangın!
Yeniboğaziçi Belediyesi Plajı’nda yangın!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:20 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Yeniboğaziçi Belediyesi Plajında faaliyet gösteren restoranda meydana gelen yangın sonucu binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait tanker ile müdahale ediliyor. Soğutma çalışmaları sürüyor.
BRT
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