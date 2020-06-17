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Yıldız Tilbe: Evlendim

Yıldız Tilbe: Evlendim

"Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor. Neredeyse uyutmuyor beni"

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'Evlendim' açıklamasıyla merak konusu olan ve dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe'nin "Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor. Neredeyse uyutmuyor beni" sözlerini kimin için söylediği belli oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, ‘evlendim’ açıklamasıyla şaşkına çevirdi. “Evlendim, beyim bütün vaktimi alıyor. Yemek beğenmiyor, her yerde yatmıyor. Neredeyse uyutmuyor beni” diyen Yıldız Tilbe’nin daha sonra bir kediyi sahiplendiği için böyle bir açıklama yaptığı anlaşıldı.

Yıldız Tilbe, kediyi sahiplenmesini bu ifadelerle paylaştı:

yildiztilbe-twitter.jpg

Kaynak: sözcü.com.tr

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