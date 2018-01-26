Yılın bombası!
Nikah kıydı...
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Sosyal medyada çapkınlığı elden bırakmayan Arda Turan bir küs bir barışık sevgilisi Aslıhan Doğan ile imam nikahı kıydı. Bir dargın bir barışık aşklarıyla gündemin en çok konuşulan çifti Arda Turan ile Aslıhan Doğan, birlikteliklerinde son noktayı koydu. ikili, dini nikâh kıydı. Sırada düğün var.
YAKIN ÇEVRESİ BİLİYOR
Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olarak yeniden Türkiye'ye geri dönüş yapan Arda Turan, özel hayatında çok konuşulacak bir hamleye imza attı! Ünlü futbolcunun bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Aslıhan Doğan'la dini nikâh kıydığı iddia edildi. İkili, bu mutluluklarını şimdilik yakın çevresine duyurdu.
GÖSTERİŞTEN UZAK DÜĞÜN
Sevgililerin bu yaz da gösterişten uzak sade bir düğün töreniyle nikâh masasına oturabilecekleri söylendi. Bu arada adının farklı isimlerle anılmasından rahatsız olan futbolcunun Türkiye'ye geri dönmesinin ana nedenlerinden birinin de kısa sürede yuva kurup çocuk sahibi olmak olduğu ifade edildi.
Etiketler : Arda Turan, Aslıhan Doğan, imam nikahı
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