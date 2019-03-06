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Yıllar süren küslük böyle bitti!

Yıllar süren küslük böyle bitti!

Yıllar süren küslük böyle bitti!

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Alişan ve Demet Akalın 6 yıl sonra bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Alişan 6 yıl önce kavga edip küsmüştü.

6 yıldır yan yana gelmeyen ikili bugün Alişan'ın evinde buluştu. Buluşmadan ilk fotoğrafları Akalın, 'Günümüz miss kokulu Burak’la başladı' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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