Yıllar süren küslük böyle bitti!
Yıllar süren küslük böyle bitti!
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Alişan ve Demet Akalın 6 yıl sonra bir araya geldi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Alişan 6 yıl önce kavga edip küsmüştü.
6 yıldır yan yana gelmeyen ikili bugün Alişan'ın evinde buluştu. Buluşmadan ilk fotoğrafları Akalın, 'Günümüz miss kokulu Burak’la başladı' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Etiketler : Alişan, Demet Akalın, barışma
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