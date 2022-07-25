Yıllardır etrafı güzel kadınlarla çevrili yaşıyordu: Dan Bilzerian evlendi mi?

Bütün dünya Dan Bilzerian'ın adını sosyal paylaşım sitesi Instagram aracılığıyla öğrendi. Bunun nedeni de elbette yaptığı paylaşımlardı. Parayı su gibi harcadığı belli olan lüks hayatını milyonlarca takipçisiyle paylaştı yıllarca. Ama Bilzerian ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı bu değildi.

BU KEZ TAKİPÇİLERİNİ ŞOKE ETTİ

Yanında hep birbirinden güzel genç kadınlar vardı Bilzerian'ın. Evinde, ofisinde, çıktığı tatillerde... Kısacası adım attığı her yerde. Bir poker oyuncusu olarak tanınan, aslına bakılırsa da göz kamaştıran servetinin kaynağı tam olarak bilinmeyen Bilzerian, son Instagram paylaşımıyla 33 milyon takipçisini şoke etti.

GERÇEKTEN EVLENDİ Mİ?

Çünkü Dan Bilzerian, yani dünyanın "hiç evlenmeyecek tek insanı" olarak nitelendirilen kişi, hayatını partnerlerinden biriyle birleştirmiş gibi görünüyor o paylaşımda. Bilzerian, Instagram sayfasında yer verdiği fotoğrafta, iki yanı bembeyaz çiçeklerle süslenmiş bir yolda yanında su yeşili elbise giymiş bir genç kadınla kol kola yürürken görülüyor. Genellikle mayo ya da şortla objektiflere poz veren Bilzerian'ın üzerinde bu kez bir takım elbise var. Yanındaki genç kadın ise elinde bir buket çiçek taşıyor. Üstelik de parmağındaki iri taşlı yüzük fotoğrafta bile dikkat çekiyor. Dan Bilzerian'ın "Sonunda yaptım" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf, ilk bakışta, dünyanın en çapkın adamının evlendiğini düşündürdü. Bazı takipçileri Bilzerian'ın evlendiğini kabul ederken bazıları da bunun bir "oyun" olduğunu ileri sürdü. Uzun sözün kısası kimse Dan Bilzerian'ın evlendiğine inanmadı.

'DAN EVLENDİĞİNE GÖRE EN BÜYÜK RAKİBİM ETKİSİZ HALE GELDİ'

Bazı takipçileri Bilzerian'ın sonunda gerçekten evlendiğini düşündü ve ona mutluluklar diledi. Bazı takipçileri ise onun bir başkasının düğününe gittiğini ve sırf konuşulmak için böyle bir fotoğraf paylaştığını ileri sürdü. Birçok takipçisi "İnanmıyorum" diye yorum yaparken bazıları da "Dan evlendiğine göre en büyük rakibim artık etkisiz hale geldi" tarzında esprili bir şekilde görüşlerini bildirdi.

Özetle, sosyal medyanın en çapkın adamı olarak bilinen Dan Bilzerian'ın gerçekten evlenip evlenmediği, o fotoğrafı paylaştığı andan itibaren büyük bir tartışma konusu oldu.

Hürriyet