Yine ayrıldılar!

Bir süredir aşk yaşayan Selin Şekerci ile Caner Cindoruk çiftinin ayrılık haberi hayranlarını üzdü.

Caner Cindoruk ve Selin Şekerci, ikinci bir şans verdikleri aşklarını geçen günlerde noktaladı.

İkilinin kıskançlık yüzünden kavga ettiği ve ayrıldıkları iddia edildi.

Çiftin ilk iş olarak sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaları ise dikkat çekti.