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YÖDAK ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU KABUL EDİLİYOR

YÖDAK ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU KABUL EDİLİYOR

YÖDAK üyeliği için başvuru kabul ediliyor

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YÖDAK üyeliği için başvuru kabul ediliyor.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, “65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası” çerçevesinde 20. Maddenin verdiği yetkiye dayanarak YÖDAK’a yeni bir üye seçimi yapılacak.

YÖDAK üyeliğine aday olmak isteyen profesörlerin 30 Ocak’a kadar müracaatlarını YÖDAK’a iletmeleri gerekiyor.

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