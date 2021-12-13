Yoğun bakım hemşiresi "Maalesef gerçek bu" diyerek paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki insanların yaptığı son şey

ABD'deki bir yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire, sosyal medya hesabından ölüm döşeğindeki insanların ölmeden son olarak yaptığı şeyleri paylaştı. Hemşire, ölüm döşeğindeki insanların hemen hemen hepsinin, daha önce işledikleri suçları itiraf ettiklerini belirtti.

Ölüm, insanoğlunun daima merak ettiği bir durum olarak güncelliğini korumaya devam ediyor. İnsanlar da ölümle ilgili yazılıp çizilenlere hayli ilgi duyuyor. Son olarak ABD'deki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan ve graysmetrical adını kullanan bir kadın, ölüm döşeğindeki insanlar hakkında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

"SIRLARINI MEZARA KADAR GÖTÜRMELİLER"

Ölüm döşeğindeki insanların sırlarını mezara götürmeleri gerektiğini belirten hemşire, "Yoğun bakım ünitesinde olan ve artık yaşamının sonuna gelmiş insanların genelde son yaptıkları şey, itiraf etmek oluyor. Ölüm döşeğindeki insanlar, geçmişlerinde işlediği suçları anlatıp rahatlamak istiyorlar. Ancak bu sırlarını mezara götürmeliler" diye konuştu.

KUAFÖRÜN YAPTIĞI İTİRAFI ANLATTI

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ölüm döşeğindeki kuaförün anlattıklarına da yer veren hemşire, "Yoğun bakımda ölmek üzere olan bir kuaförle konuşmamızı hatırlıyorum. Bana daha önce müşterilerin saç bağışlarını, lösemi hastaları yerine kendi işleri için kullandığını söyledi. Bu yaptığından dolayı pişmandı" dedi

Yoğun bakım hemşiresi, ayrıca ölüm döşeğindeki toplamda 18 insanın itiraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin