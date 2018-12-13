Yoğun bakıma kaldırıldı...
Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinden kötü haber!
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Beşiktaş'ın ve Milli Takımı'n yıldız futbolcusu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldı.
Minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler : Caner Erkin, Şükran Ovalı, Mihran Ela, kalp ritmi, bozukluk, yoğun bakım
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