Yoğun bakıma kaldırıldı...

Beşiktaş'ın ve Milli Takımı'n yıldız futbolcusu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın yeni doğan bebeği Mihran Ela'nın, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.