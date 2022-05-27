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  3. Yoğun duman nedeniyle Geçitköy ile Karşıyaka yolu trafik akışına kapatıldı
Yoğun duman nedeniyle Geçitköy ile Karşıyaka yolu trafik akışına kapatıldı

Yoğun duman nedeniyle Geçitköy ile Karşıyaka yolu trafik akışına kapatıldı

Yoğun duman nedeniyle Geçitköy ile Karşıyaka yolu trafik akışına kapatıldı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Geçitköy’de meydana gelen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale yangına müdahale edebilmeleri açısından Girne – Güzelyurt Anayolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatılmıştır.

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