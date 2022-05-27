Yoğun duman nedeniyle Geçitköy ile Karşıyaka yolu trafik akışına kapatıldı
Yoğun duman nedeniyle Geçitköy ile Karşıyaka yolu trafik akışına kapatıldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Geçitköy’de meydana gelen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale yangına müdahale edebilmeleri açısından Girne – Güzelyurt Anayolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatılmıştır.
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