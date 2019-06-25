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Yok artık!

Yok artık!

Cenazede yaşanan görüntüler tartışma yarattı

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Son dönemde cenazelerinde ünlülerle fotoğraf çektirme merakı büyük tepkilere neden olmuştu.

Dün Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde farklı durum yaşandı. Yönetmen Hamdi Alkan, tabuta kapanıp, gözyaşı döken oyuncu eşi Selen Görgüzel’i böyle görüntüledi.

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