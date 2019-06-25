'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasının 103'üncü bölümünde ekana gelen dokunulmazlık oyunu sonrası Bora ve Yusuf arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında siyah takımdan Yusuf Karakaya'nın, rakibi Bora Edin'e, fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'dan "Beni beni Bihter'ini..." repliği ile karşılık vermesi dikkat çekti.

Oyunu kazanan Bora'nın "Bye bye" sözleri üzerine Yusuf'un tepkisi ise "Ben daha sana kabus olmaya devam edeceğim" şeklinde oldu.