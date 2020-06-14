CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Ülkeye karantinasız özel izinle gelen yolcular hakkında hükümetten gelen bağımsız açıklamaları her kafadan bir ses çıkararak insanları endişelendiriyorsuuz diyerek sert sözlerle eleştirdi. Erhürman'ın açıklamaları şu şekilde;

Ercan'a "özel izin"le yolcu iniyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Bakanlar Kurulu kararı ile geldiler diyor. Turizm Bakanlığı Bakanlar Kurulu'nda istişare edilerek izin verildiğini söylüyor. Ulaştırma Bakanı (ki tabii ki BK üyesidir) "yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem" şeklinde açıklama yapıyor.

Güven vermiyorsunuz. Süreci yönetmeyi bırakın, her kafadan bir ses çıkararak insanların endişelerini artırıyorsunuz. Dahası, insanların günlerce evlerine kapanarak, çalışanların işlerinden olarak, maaşlarının düşmesini göze alarak, iş dünyasının gelirinden feragat ederek sağladığı ortamı hem kendi hanenize yazmaya kalkıyor, hem de riske atıyorsunuz. Yönetmeyi bırakın, yönetir gibi yapmayı dahi beceremiyorsunuz!