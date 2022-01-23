YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 açıkladı.
YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 itibarıyle yüzde 11 olarak açıkladı.
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YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 itibarıyle yüzde 11 olarak açıkladı.
Bölgelere göre katılım da şöyle:
Lefkosa 13.8
Magusa 13.2
Girne 11.6
Guzelyurt 12.6
Iskele 16.6
Lefke 12.9
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