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  3. YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 açıkladı.
YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 açıkladı.

YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 açıkladı.

YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 itibarıyle yüzde 11 olarak açıkladı.

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YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 itibarıyle yüzde 11 olarak açıkladı.

Bölgelere göre katılım da şöyle:

Lefkosa 13.8

Magusa 13.2

Girne 11.6

Guzelyurt 12.6

Iskele 16.6

Lefke 12.9

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