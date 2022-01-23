YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 açıkladı.

YSK milletvekilliği erken genel seçimine katılım oranını saat 11.30 itibarıyle yüzde 11 olarak açıkladı.

Bölgelere göre katılım da şöyle:

Lefkosa 13.8

Magusa 13.2

Girne 11.6

Guzelyurt 12.6

Iskele 16.6

Lefke 12.9